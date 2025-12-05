Visite guidée : sur les traces des murailles de Billom, Bureau d’information touristique, Billom
dimanche 20 septembre 2026 · Bureau d'information touristique · Billom
Informations pratiques
Visite guidée : sur les traces des murailles de Billom Dimanche 20 septembre, 10h00 Bureau d’information touristique Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
De la porte des Boucheries de la fin du XIIe siècle à la muraille du XVe, parcourez le tracé de l’enceinte qui protégeait les paroisses de Saint-Loup et de Saint-Cerneuf. Accompagnés de Frédéric Surmely (archéologue), observez les particularités architecturales des vestiges encore présents.
Bureau d’information touristique Rue carnot, 63160 Billom Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 68 39 85 https://www.vacances-livradois-forez.com Parking des réserves
Avec Frédéric Surmely, archéologue
©Billom Communauté
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