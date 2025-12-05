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Visite guidée : sur les traces des murailles de Billom, Bureau d’information touristique, Billom

dimanche 20 septembre 2026 · Bureau d'information touristique · Billom

Visite guidée : sur les traces des murailles de Billom, Bureau d’information touristique, Billom

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bureau d'information touristique
Adresse
Rue carnot, 63160 Billom
Ville
63160 Billom
Département
Puy-de-Dôme

Visite guidée : sur les traces des murailles de Billom Dimanche 20 septembre, 10h00 Bureau d’information touristique Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

De la porte des Boucheries de la fin du XIIe siècle à la muraille du XVe, parcourez le tracé de l’enceinte qui protégeait les paroisses de Saint-Loup et de Saint-Cerneuf. Accompagnés de Frédéric Surmely (archéologue), observez les particularités architecturales des vestiges encore présents.

Bureau d’information touristique Rue carnot, 63160 Billom Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 68 39 85 https://www.vacances-livradois-forez.com Parking des réserves
Avec Frédéric Surmely, archéologue

©Billom Communauté

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