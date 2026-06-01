Ambonnay

Visite guidée théâtralisée Ambonnay

Lieu de rdv exact communiqué quelques jours avant la visite Ambonnay Marne

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Tout public

Laissez-vous guider dans le village d’Ambonnay lors d’une balade insolite en terre (in)connue avec Paul Cartier, un guide et comédien rémois !

A travers ses personnages fictifs, il mélangera sketchs et visite historique, une bonne occasion pour (re)découvrir le patrimoine en terre dans ce village du Parc de la Montagne de Reims.

Cette visite a été créée par l’association Des idées plein la terre , Paul Cartier (guide et comédien rémois) et le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.

La visite du 28 juin est proposée dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et avec le soutien de l’Union européenne, la DREAL Grand Est et la Région Grand Est.

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans, de 14h à16h.

>> Covoiturage organisé entre les participant·es et organisateur·rices

Inscription obligatoire via Helloasso (date limite inscription J-7) attention places limitées.

Informations supplémentaires contact@desideespleinlaterre.fr ou 07 60 46 61 85. .

Lieu de rdv exact communiqué quelques jours avant la visite Ambonnay 51150 Marne Grand Est +33 7 60 46 61 85

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English : Visite guidée théâtralisée Ambonnay

L’événement Visite guidée théâtralisée Ambonnay Ambonnay a été mis à jour le 2026-05-30 par ADT de la Marne