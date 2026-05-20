Visite guidée thématique Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas
Visite guidée thématique Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas samedi 23 mai 2026.
Visite guidée thématique Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 23 et 24 mai Gratuite
Le saviez-vous ? Une très grande majorité des motifs créés à la Manufacture Oberkampf représentent… é é !
Le saviez-vous ?
Une très grande majorité des motifs créés à la Manufacture Oberkampf représentent… é é !
Des indiennes aux motifs Bonnes herbes, admirez les é imprimés sur toile de coton à la Manufacture Oberkampf et conservés au Musée de la Toile de Jouy.
La visite guidée vous mènera jusqu’à l’exposition Herbarium Interior, où vous découvrirez que la nature n’a pas fini de nous inspirer…
Samedi 23 et dimanche 24 mai | 15h et 16h15 (durée : 45 minutes)
️ Visites guidées gratuites sur réservation – au 01.39.56.48.64 ou à [museetdj@jouy-en-josas.fr](mailto:museetdj@jouy-en-josas.fr)
Places limitées.
Musée de la Toile de Jouy (54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas)
©Nicolas Dubois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-24T17:00:00.000+02:00
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01.39.56.48.64
Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
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