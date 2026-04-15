Visite guidée traduite en langue des signes de l’exposition : lumière sur la donation Henri et Suzanne Baderou, Musée des Beaux-arts, Rouen

Visite guidée traduite en langue des signes de l’exposition : lumière sur la donation Henri et Suzanne Baderou Samedi 23 mai, 19h30 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 30 min, 30 pers. max, RDV salle des publics, contremarques à retirer à l’accueil du musée à partir de 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Visite traduite en LSF

À l’occasion des 50 ans de cette donation majeure, le Musée des Beaux-Arts rend hommage au couple de collectionneurs Henri et Suzanne Baderou. Leur généreux legs (près de 6 000 dessins du 15e au 20e siècle) constitue aujourd’hui la majeure partie du fonds d’arts graphiques du musée.

L’exposition invite à découvrir l’histoire de cette collection passionnée, l’éclectisme des œuvres réunies et le regard singulier d’un couple qui achetait « par sensibilité », des grands maîtres aux artistes méconnus. Organisé en trois temps, le parcours dévoile l’histoire de la donation, un panorama de cinq siècles de créations graphiques, puis un ensemble dédié à l’insolite et l’humour, cher à Baderou.

Cette exposition est également le fruit d’un partenariat pédagogique exceptionnel avec l’École du Louvre.

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

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© Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie