Visite guidée VAH Charleville Ouverture du trésor d’Art sacré des Ardennes

Basilique Notre Dame d’Espérance Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif Visite guidée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le Trésor d’art sacré des Ardennes, ouvert en juillet 2018, rassemble une cinquantaine de chefs-d’oeuvre de l’art religieux, révélant les splendeurs du culte du 11è siècle à nos jours. Cet ensemble a trouvé sa place au sein de la Basilique Notre-Dame d’Espérance, remarquable pour son architecture gothique flamboyant et ses vitraux modernes signés de René Dürrbach. Statues, reliquaires sacrés, objets richement orfévrés chaque oeuvre a une histoire à raconter !

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Basilique Notre Dame d’Espérance Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

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English :

The Trésor d’art sacré des Ardennes, opened in July 2018, brings together some fifty masterpieces of religious art, revealing the splendors of worship from the 11th century to the present day. The collection is housed in the Basilique Notre-Dame d’Espérance, which boasts flamboyant Gothic architecture and modern stained-glass windows by René Dürrbach. Statues, sacred reliquaries, richly embellished objects: each work has a story to tell!

L’événement Visite guidée VAH Charleville Ouverture du trésor d’Art sacré des Ardennes Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme