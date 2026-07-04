Visite Guidée Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc
samedi 4 juillet 2026 · Villa Carmélie · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Visite Guidée Villa Carmélie
Villa Carmélie 55 rue Pinot Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-10 2026-08-21 2026-09-12 2026-09-18 2026-09-19
Découvrez l’histoire des deux carmels de Saint Brieuc entre spiritualité et travail, mais aussi l’évolution architecturale du second carmel au fil des ans jusqu’à la création du Conservatoire.
Visite animée par Marie-Thérèse ou Véronique, guides briochines.
Tout public. Inscription obligatoire auprès des Archives Municipales. .
Villa Carmélie 55 rue Pinot Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22
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English :
L’événement Visite Guidée Villa Carmélie Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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