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AGENDA · Saint-Brieuc

Visite Guidée Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc

samedi 4 juillet 2026 · Villa Carmélie · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Villa Carmélie
Adresse
55 rue Pinot Duclos
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Visite Guidée Villa Carmélie

Villa Carmélie 55 rue Pinot Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-10 2026-08-21 2026-09-12 2026-09-18 2026-09-19

Découvrez l’histoire des deux carmels de Saint Brieuc entre spiritualité et travail, mais aussi l’évolution architecturale du second carmel au fil des ans jusqu’à la création du Conservatoire.
Visite animée par Marie-Thérèse ou Véronique, guides briochines.
Tout public. Inscription obligatoire auprès des Archives Municipales.   .

Villa Carmélie 55 rue Pinot Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22 

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English :

L’événement Visite Guidée Villa Carmélie Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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