VISITE GUIDÉES DE MAI MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Pézenas

Pézenas

VISITE GUIDÉES DE MAI MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE

6 place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-12

Au mois de mai, nous allons à la rencontre de l’artiste verrier Eva LUCA, et de la céramiste Laurence HUETTER.

Toutes deux prendront plaisir à partager leur expérience et à vous faire découvrir leurs créations originales.

Les visites guidées Métiers d’Art & Patrimoine continuent au mois de mai !

C’est accompagné du nouveau guide-conférencier, Bruno Bergamasco, autour d’une nouvelle thématique inédite et originale, que la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, en partenariat avec Ateliers d’Art de France et la ville de Pézenas, vous invite à découvrir la richesse du patrimoine de la ville et à rencontrer des créateurs métiers d’art dans leurs ateliers.

Cette année, c’est le Moyen-Âge qui guidera vos pas dans la ville en passant par les Templiers et les Hospitaliers jusqu’au Poulain,

animal totémique et emblématique bien ancré dans la tradition médiévale et mis à l’honneur tout au long de l’année pour fêter ses 800 ans.

Eva LUCA

Artiste verrier, Eva Luca crée des pièces uniques en verre fusionné et thermoformé sous forme de tableaux, de sculptures ou de rideaux suspendus. Sa spécialité les panneaux de verre, parfois monumentaux dans l’espace architectural, qui s’adaptent à tous les lieux. Fascinée par le verre depuis sa jeunesse, elle se forme aux techniques traditionnelles le vitrail, la dalle de verre et la peinture sur verre.

La technique du fusing est le fondement de son expression artistique.

Elle contribue à des projets d’aménagement sur mesure, pour des particuliers et des institutions, en intégrant ses œuvres dans des intérieurs contemporains et des espaces publics.

Laurence HUETTER

Diplômée du CNIFOP de Saint-Amand-en-Puisaye, cette céramiste s’est spécialisée dans une technique singulière, la terre mêlée, ou nériage. Selon cette méthode mise au point par les potiers chinois entre le VIe et le VIIIe siècle, l’artiste dans son atelier Au cœur de l’Argile assemble des blocs de terre de couleurs différentes qu’elle malaxe, pétrit puis gratte et ponce minutieusement afin d’obtenir un veinage, un marbrage unique. Ainsi, graphisme et coloration ne sont pas superficiels mais noyés dans la masse de l’argile. Elle crée des objets utilitaires ou décoratifs, bijoux et sculptures animalières. Tous en pièces uniques, ou séries limitées colorées, puissantes. .

6 place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 11 12 visitesmetiersdart@agglohm.net

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English :

In May, we’ll be meeting glass artist Eva LUCA and ceramist Laurence HUETTER.

Both will be delighted to share their experience and show you their original creations.

L’événement VISITE GUIDÉES DE MAI MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 ADT34