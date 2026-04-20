PRINTIVAL LA GRANDE MARINADE Pézenas
PRINTIVAL LA GRANDE MARINADE Pézenas samedi 25 avril 2026.
Pézenas
PRINTIVAL LA GRANDE MARINADE
Cours Jean Jaurès Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Tous en marinière le 25 avril à 17h à Pézenas ! Tentative de record du monde en hommage à Boby Lapointe, avec la Confrérie de la Marinière.
Tous à vos marinières le samedi 25 avril prochain !
Rendez-vous à 17h à Pézenas pour la remise en jeu de
son propre record du monde de rassemblement de
marinières vêtement fétiche de Boby Lapointe –
organisé par la Confrérie de la Marinière, avec le
soutien de la ville de Pézenas, du Printival, et de
l’Association Eh ! Dis Boby .
Il se déroule dans le cadre du festival Printival Boby
Lapointe , du 22 au 25 avril, qui propose 4 jours de
concerts, de découvertes et de fête autour de la
chanson francophone. .
Cours Jean Jaurès Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 9 50 53 46 58
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English :
Everyone in a marinière on April 25 at 5pm in Pézenas! World record attempt in tribute to Boby Lapointe, with the Confrérie de la Marinière.
L’événement PRINTIVAL LA GRANDE MARINADE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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