Pézenas

PRINTIVAL LA GRANDE MARINADE

Cours Jean Jaurès Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tous en marinière le 25 avril à 17h à Pézenas ! Tentative de record du monde en hommage à Boby Lapointe, avec la Confrérie de la Marinière.

Tous à vos marinières le samedi 25 avril prochain !

Rendez-vous à 17h à Pézenas pour la remise en jeu de

son propre record du monde de rassemblement de

marinières vêtement fétiche de Boby Lapointe –

organisé par la Confrérie de la Marinière, avec le

soutien de la ville de Pézenas, du Printival, et de

l’Association Eh ! Dis Boby .

Il se déroule dans le cadre du festival Printival Boby

Lapointe , du 22 au 25 avril, qui propose 4 jours de

concerts, de découvertes et de fête autour de la

chanson francophone. .

Cours Jean Jaurès Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 9 50 53 46 58

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English :

Everyone in a marinière on April 25 at 5pm in Pézenas! World record attempt in tribute to Boby Lapointe, with the Confrérie de la Marinière.

L’événement PRINTIVAL LA GRANDE MARINADE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34