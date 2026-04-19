Pézenas

PRINTIVAL MAGALI MICHAUT

1 Place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Chanson française aux couleurs folk. Troubadour des temps modernes, elle met en musique ses questionnements et ses espérances dans un univers où les figures inspiratrices de Pomme, Renaud et Anne Sylvestre ne sont jamais très loin.

Autrice-compositrice-interprète, Magali Michaut navigue depuis maintenant une décennie entre chanson française et ballade folk pour peindre avec douceur des scènes de vie et de voyages.

Troubadour des temps modernes, elle met en musique ses questionnements et ses espérances dans un univers où les figures inspiratrices de Pomme, Renaud et Anne Sylvestre ne sont jamais très loin. Sur la route depuis ses débuts, elle a plus de 400 concerts à son actif, en solo, en duo, en trio.

Pour son deuxième album, Magali Michaut décide de Prendre de la hauteur pour s’extraire du bruit ambiant et souffler un instant. Atmosphère douce et planante ou plus rythmée et festive. Toujours apprendre, se questionner, accepter ses limites et tenter de les dépasser, tout en sachant que le chemin ne connait pas de fin. Magali nous raconte la mélancolie de l’enfance, son attachement à la ville de Cergy, dans laquelle elle a grandi, mais aussi ses questionnements sur la marche du monde. .

1 Place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 9 50 53 46 58

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English :

French folk song. A modern-day troubadour, she puts her questions and hopes to music in a universe where the inspirational figures of Pomme, Renaud and Anne Sylvestre are never far away.

L’événement PRINTIVAL MAGALI MICHAUT Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34