Pézenas

PRINTIVAL BOBY LAPOINTE

7 bis rue Henri Reboul Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-22

Le Printival Boby Lapointe revient à Pézenas du 22 au 25 avril 2026.

Quatre jours de concerts, de découvertes et de fête autour de la chanson francophone !

Pour sa 27ᵉ édition, le Printival poursuit son chemin avec un esprit de renouveau, fidèle à son ADN

Une chanson exigeante et populaire, attentive aux mots, aux parcours et aux émotions.

Un festival joyeux et engagé, qui met à l’honneur aussi bien des artistes confirmé·e·s que la création émergente, et qui affirme en 2026 une attention renforcée à l’accessibilité et à l’ouverture des publics.

À noter cette année

Un concert intégralement chansigné en LSF, pour que toute la musique soit partagée, et les dispositifs Parcours Chansons et Destination Gaspésie–Occitanie qui permettront de découvrir des talents prometteurs et des créations inédites. .

7 bis rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : PRINTIVAL BOBY LAPOINTE

The Printival Boby Lapointe returns to Pézenas from April 22 to 25, 2026.

Four days of concerts, discoveries and celebration of French chanson!

L’événement PRINTIVAL BOBY LAPOINTE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34