Visite historique animée et guidée du parc du château de la Bruguière, Château de la Bruguière, Tornac

Informations pratiques

Visite historique animée et guidée du parc du château de la Bruguière Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Château de la Bruguière Gard

5 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Revivez plus de 600 ans d’histoire à travers une visite guidée ponctuée d’interventions théâtrales et musicales. Cette immersion retrace la saga de la famille qui a façonné le château et son parc, de 1400 à nos jours, tout en évoquant les origines plus anciennes du site, probablement liées à une occupation romaine.

À l’issue de la visite, une dégustation des vins issus du vignoble entourant le château sera proposée sur le parvis de la cave coopérative de Tornac. Un moment convivial pour prolonger les échanges, avec un verre souvenir offert à chaque participant.

Château de la Bruguière 862 Rte de Quissac, 30140 Tornac Tornac 30140 Gard Occitanie 04 66 61 81 31 https://www.cevennes-tourisme.fr/organiser-son-sejour/agenda/agenda-complet/jep-2025-visite-parc-chateau-la-bruguiere-tornac-et-degustation-de-vins-des-vignerons-de-tornac-tornac-fr-5709724/ [{« type »: « phone », « value »: « 0466618131 »}] Découverte d’une demeure entourée de vignes qui révèle par son récit plusieurs périodes de l’histoire de France, suivi d’une dégustation des vins des Vignerons de Tornac.

VISITE GUIDÉE DE PARC DU CHÂTEAU DE LA BRUGUIERE (1 heure 30 environ) révélant 4 axes :

– Le parc boisé : les différentes essences plantées, datant de 100 à 200 ans

– le jardin d’ornement à la française

– l’extérieur de la demeure classée gentilhommière datant du XIV et XIX siècle, par un récit historique et une animation théâtrale.

– les eaux du château.

DÉGUSTATION DES VINS des VIGNERONS DE TORNAC, animée par les vignerons eux-mêmes, devant la cave centenaire dont l’histoire est mêlée au château.

HORAIRES : de 10h à 12h et de 15h à 17h

TARIF : 5 € (Verre de sommelier offert) – Tickets en vente au Caveau des Vignerons de Tornac Accessible en fauteuil roulant avec aide

Site, bâtiment totalement accessible

Revivez 600 ans d’histoire de la vie de ce Château au travers d’une visite guidée et ponctuée par des interventions théatrales et musicales . Une saga familiale dévoilera comment ce château et son de…

©FLORENCE COTEL