Sillé-le-Guillaume

Visite historique de Coco Plage

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Une visite guidée de Coco Plage est proposée le 28 juillet à 15 h, pour découvrir l’histoire de ce site mythique.

Gratuit, réservation obligatoire au 02 43 20 10 32. .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32 officedetourisme@4cps.fr

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English :

L’événement Visite historique de Coco Plage Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume