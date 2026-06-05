Visite historique de Coco Plage Sillé-le-Guillaume
Visite historique de Coco Plage Sillé-le-Guillaume mardi 28 juillet 2026.
Sillé-le-Guillaume
Visite historique de Coco Plage
Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Une visite guidée de Coco Plage est proposée le 28 juillet à 15 h, pour découvrir l’histoire de ce site mythique.
Gratuit, réservation obligatoire au 02 43 20 10 32. .
Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32 officedetourisme@4cps.fr
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English :
L’événement Visite historique de Coco Plage Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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