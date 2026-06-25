Visite historique de l’Abbaye de Bon Sauveur Rue de l’Hôtel de Ville Bégard vendredi 21 août 2026.

Bégard

Visite historique de l’Abbaye de Bon Sauveur

Rue de l’Hôtel de Ville Abbaye de Bon Sauveur Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 15:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez la Chapelle, le cloître et le musée. L’architecture de la chapelle du Bon Sauveur se ressent, jusque dans ses détails, de ce médiévisme romantique caractéristique de l’École de Viollet-le-Duc. La chapelle est un pur chef d’œuvre d’architecture religieuse et bretonne, faite de matériaux de granit et de chêne. Les architectes ont eu l’heureuse idée d’accoler à l’avant-chœur, un beau cloître du même style que l’église, carré claustral de 45 mètres de côté. .

Rue de l’Hôtel de Ville Abbaye de Bon Sauveur Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

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L’événement Visite historique de l’Abbaye de Bon Sauveur Bégard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol