Visite historique du port du Collet Port du Collet Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Visite historique du port du Collet

Port du Collet Départ devant la passerelle Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Envie d’en savoir plus sur la riche histoire du port du Collet aux Moutiers-en-Retz ? Suivez le guide lors d’une visite commentée !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Jean-Pierre Rivron vous entraîne dans l’histoire des Moutiers en parcourant le port du Collet.



Informations pratiques

réservation au 06 21 87 03 65 (visite limitée à 30 personnes)

rdv devant la passerelle du port du Collet

Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Port du Collet Départ devant la passerelle Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

Want to find out more about the rich history of the port of Collet in Les Moutiers-en-Retz? Follow the guide on a guided tour!

L’événement Visite historique du port du Collet Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic