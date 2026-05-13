Visite immersive à la lampe torche de l’exposition « Alexis Gritchenko, un peintre vagabond », Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer
Visite immersive à la lampe torche de l’exposition « Alexis Gritchenko, un peintre vagabond », Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Visite immersive à la lampe torche de l’exposition « Alexis Gritchenko, un peintre vagabond » Samedi 23 mai, 21h00 Château-musée Grimaldi Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
21h – 22h | Visite immersive à la lampe torche
Munis de lampes torches, explorez les œuvres de Gritchenko dans une ambiance nocturne singulière.
Visite guidée à 21h par une médiatrice
Rendez-vous dans le patio, en bas des escaliers.
Château-musée Grimaldi Place Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492024735 https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/chateau-musee-grimaldi Le premier musée est créé en 1946. Il est consacré à la culture de l’olivier. En 1953 ouvre une section consacrée à la peinture moderne et contemporaine. S’ajoute en 1973 une donation par la chanteuse Suzy Solidor de quarante de ses plus beaux portraits (œuvres de Picabia, Dufy, Lempicka, Foujita, Van Dongen…). Autoroute A8 – Sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, Direction Centre-Ville. Stationnement gratuit limité sur place.
21h – 22h | Visite immersive à la lampe torche
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