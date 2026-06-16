Prats-de-Mollo-la-Preste

VISITE IMMERSIVE LA SENTINELLE ENDORMIE

Fort Lagarde Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-07-11

Une expérience originale qui plonge les visiteurs dans l’histoire du Fort Lagarde. À travers une mise en scène mêlant personnages, chevaux et ambiance historique, découvrez comment réveiller un soldat assoupi depuis trois siècles. Une animation portée par Laura Bernocchi et ses chevaux Sha et Poderoso, Simon Briant ainsi que Simon Ribet ou Délia Espinat-Dief.

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Fort Lagarde Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83

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English :

A unique experience that immerses visitors in the history of Fort Lagarde. Through a performance combining characters, horses, and a historic atmosphere, discover how to awaken a soldier who has been asleep for three centuries. A performance featuring Laura Bernocchi and her horses Sha and Poderoso, Simon Briant, as well as Simon Ribet and Délia Espinat-Dief.

L’événement VISITE IMMERSIVE LA SENTINELLE ENDORMIE Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-16 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR