Visite insolite de l’architecture remarquable d’Emile Ricquier, 670 route de paris amiens, Dury

Informations pratiques

Visite insolite de l’architecture remarquable d’Emile Ricquier 19 et 20 septembre 670 route de paris amiens Somme

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une visite insolite de l’architecture remarquable d’Emile Ricquier !

En compagnie de vos guides, vous découvrirez une réalisation remarquable d’Emile Ricquier, architecte départemental qui a profondément marqué la ville au XIXème siècle.

670 route de paris amiens 670 route de Paris 80480 Dury 80480 Somme Hauts-de-France 03 22 53 47 14 http://www.epsm-somme.fr Visites de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Somme (site hôpital Philippe Pinel de Dury) assurées par un guide conférencier, sous l’égide du service patrimoine d’Amiens Métropole, et par un membre de l’Association Pinel au fil du temps, en partenariat avec l’EPSM de la Somme.

Une visite insolite de l’architecture remarquable d’Emile Ricquier ! En compagnie de vos guides, vous découvrirez une réalisation remarquable d’Emile Ricquier, architecte départemental qui a profondément marqué la ville au XIXème siècle.

Implanté sur un terrain de 34 hectares, l’établissement présente un ensemble particulièrement bien conservé de bâtiments nécessaires à la prise en soins et à la vie quotidienne des patients et du personnel. Point de départ de la visite fixé sous le porche de la Direction Générale

Les visiteurs seront invités à se garer sur le parking de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS).

Une visite insolite de l’architecture remarquable d’Emile Ricquier !

©Service communication de l’EPSM de la Somme