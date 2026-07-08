Visite insolite Dîner insolite Colmar
mardi 8 septembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Visite insolite Dîner insolite
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08 18:30:00
fin : 2026-09-08 23:00:00
Date(s) :
2026-09-08
Par le restaurant gastronomique étoilé Michelin, la Maison des Têtes
Le temps d’une soirée exclusive, offrez-vous une expérience artistique et culinaire unique. Débutez ce moment autour d’un cocktail raffiné, avant de partir pour une visite guidée. La soirée se poursuivra avec un dîner gastronomique dans le cloître signé par Eric Girardin, chef étoilé du restaurant la Maison des Têtes. .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
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English :
L’événement Visite insolite Dîner insolite Colmar a été mis à jour le 2026-06-29 par Musée Colmar Musée Unterlinden
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