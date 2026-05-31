Visite insolite « Grenoble au temps de Lesdiguières : le dernier connétable », Devant la statue d’Hercule, Grenoble

Visite insolite « Grenoble au temps de Lesdiguières : le dernier connétable » Samedi 19 septembre, 10h00 Devant la statue d’Hercule Isère

Sur réservation, tarif adulte : 9€, Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 10 à 17 ans) : 5€ , Gratuit pour les moins de 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Revivez le XVIIe siècle à Grenoble en pleine guerre de religion dans les pas du dernier connétable de France, le Duc de Lesdiguières.

Guidés par Marie Vignon, 2e épouse du Duc, vous découvrirez l’influence de son mari sur l’architecture de la ville qui devient la “Capitale des Alpes”. De l’hôtel de Lesdiguières jusqu’à la tour de l’Isle, elle vous racontera l’incroyable ascension de son époux sans oublier les rumeurs et péripéties qui rythmeront leurs vies entre guerres de religion, scandales liés à leur mariage et histoires de sorcellerie.

Visite guidée d’1 h 30 menée par une guide conférencière en costume d’époque, en petit groupe de 7 à 25 personnes. Pour adultes et enfants de plus de 10 ans. Tarif préférentiels JEP.

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Devant la statue d’Hercule 1 rue Hector Berlioz Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/grenoble-lesdiguieres/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] [{« data »: {« author »: « Epok’Tour », « cache_age »: 86400, « description »: « Revivez le XVIIe siu00e8cle u00e0 Grenoble dans les pas du dernier connu00e9table de France, le Duc de Lesdiguiu00e8res. Entre guerres de religion, scandale liu00e9 u00e0 son mariage avec sa 2u00e8me u00e9pouse et transformation de la ville, une visite captivante menu00e9e en costume d’u00e9poque pour une immersion au cu0153ur de lu2019histoire.nnPlus d’info : https://epoktour.fr/visite/grenoble-lesdiguieres/ », « type »: « video », « title »: « Grenoble au temps de Lesdiguiu00e8res : le dernier connu00e9table », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Gon-hbjid9A/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Gon-hbjid9A », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFwJHpD_OpQqiTQHqP_NlBQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Revivez le XVIIe siècle à Grenoble en pleine guerre de religion dans les pas du dernier connétable de France, le Duc de Lesdiguières.

©Pascal Iodice