Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil Musée de Samadet Samadet
jeudi 23 juillet 2026 · Musée de Samadet · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil
Quizz, devinettes, jeux de rapidité devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
A partir de 7 ans, sur réservation.
Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil
Quizz, devinettes, jeux de rapidité devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
A partir de 7 ans, sur réservation. .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil
Interactive Tour of the Exhibition “Eating with Your Eyes”
Quizzes, riddles, and speed challenges: become an expert on the history of French cuisine!
For ages 7 and up, by reservation.
L’événement Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil Samadet a été mis à jour le 2026-07-08 par Landes Chalosse
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