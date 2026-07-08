Visite-jeu de l’exposition  Manger à l’œil  Musée de Samadet Samadet

Informations pratiques

Samadet

Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil

Quizz, devinettes, jeux de rapidité devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !

A partir de 7 ans, sur réservation.

Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil

Quizz, devinettes, jeux de rapidité devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !

A partir de 7 ans, sur réservation. .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil

Interactive Tour of the Exhibition “Eating with Your Eyes”

Quizzes, riddles, and speed challenges: become an expert on the history of French cuisine!

For ages 7 and up, by reservation.

L’événement Visite-jeu de l’exposition Manger à l’œil Samadet a été mis à jour le 2026-07-08 par Landes Chalosse