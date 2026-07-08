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Visite-jeu de l’exposition  Manger à l’œil  Musée de Samadet Samadet

jeudi 27 août 2026 · Musée de Samadet · Samadet

Visite-jeu de l’exposition  Manger à l’œil  Musée de Samadet Samadet

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée de Samadet
Adresse
2378 Route d'Hagetmau
Ville
40320 Samadet
Département
Landes
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif

Samadet

Visite-jeu de l’exposition  Manger à l’œil 

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Visite-jeu de l’exposition  Manger à l’œil 
Quizz, devinettes, jeux de rapidité devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
A partir de 7 ans, sur réservation.
Visite-jeu de l’exposition  Manger à l’œil 
Quizz, devinettes, jeux de rapidité devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
A partir de 7 ans, sur réservation.   .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00  musee.samadet@landes.fr

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English : Visite-jeu de l’exposition  Manger à l’œil 

Interactive Tour of the Exhibition “Eating with Your Eyes”
Quizzes, riddles, and speed challenges: become an expert on the history of French cuisine!
For ages 7 and up, by reservation.

L’événement Visite-jeu de l’exposition  Manger à l’œil  Samadet a été mis à jour le 2026-07-08 par Landes Chalosse

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