Visite : La chapelle Saint-Charles, Chapelle Saint-Charles, Paimbœuf

Informations pratiques

Visite : La chapelle Saint-Charles Samedi 19 septembre, 11h00 Chapelle Saint-Charles Loire-Atlantique

A partir de 8 ans. Réservation obligatoire à partir du 19 août. 20 places maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Après plusieurs années de fermeture au public et deux ans de travaux, la chapelle Saint-Charles voit une nouvelle vie s’ouvrir à elle.

Ancien lieu de culte pour les malades de l’hôpital, la chapelle Saint-Charles à Paimbœuf possède un intérêt patrimonial incontestable. Cette chapelle avait souffert des effets du temps et présentait de nombreux dommages. Sans restauration, cet édifice témoin du passé était condamné et voué à une disparition pure et simple.

Avec notre guide venez découvrir la chapelle et les étapes de cette splendide restauration.

Chapelle Saint-Charles Place Marcel Daniel, 44560 Paimboeuf Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-brevin.com/ »}]

Après plusieurs années de fermeture au public et deux ans de travaux, la chapelle Saint-Charles voit une nouvelle vie s’ouvrir à elle.

©Yohan Gaborit