mardi 20 octobre 2026 · Couvent des Jacobins - Centre des congrès · Rennes

Informations pratiques

[VISITE] Le couvent des Jacobins Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes Mardi 20 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, Evénément exclusivement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Le CMI Rennes vous propose une visite guidée du couvent des Jacobin

Témoin des époques, le Couvent des Jacobins se dresse place Sainte-Anne. Cette visite nous plonge dans l’histoire du couvent, de sa construction à son usage moderne en tant que centre des congrès. La construction du couvent des Jacobins serait antérieure à la Révolution française et les fouilles archéologiques du sol et des murs ont permis de mettre au jour de nombreux détails des époques qu’il a traversées (ainsi que de nombreuses sépultures) qui nourrissent aujourd’hui l’histoire du lieu. Enfin, laissez vous surprendre par la sérénité qui y règne : une oasis de calme en plein coeur de la ville !

**Infos pratiques :**

> Places limitées

> Gratuit

> Réservation en ligne **avant le dimanche 18 octobre**

_Evénément exclusivement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs_ _**internationaux**_ _des établissements membres du CMI Rennes_

_Afin de garantir la sécurité du lieu, vos sacs pourront être fouillés à l’entrée._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-20T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-20T18:30:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-le-couvent-des-jacobins-1998875861510

Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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