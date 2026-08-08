Informations pratiques

Mende

VISITE LE REGARD DE LA CONSERVATRICE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

La conservatrice du musée vous partage ses coups de cœur sur les collections !

Visite Le regard de la conservatrice

La conservatrice du musée vous partage ses coups de cœur sur les collections !

1 h de 0 à 5€ sur réservation .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

The museum curator shares her favorite pieces from the collections!

L’événement VISITE LE REGARD DE LA CONSERVATRICE Mende a été mis à jour le 2026-08-08 par 48-OT Mende