VISITE LE REGARD DE LA CONSERVATRICE Mende
dimanche 15 novembre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
VISITE LE REGARD DE LA CONSERVATRICE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
La conservatrice du musée vous partage ses coups de cœur sur les collections !
Visite Le regard de la conservatrice
La conservatrice du musée vous partage ses coups de cœur sur les collections !
1 h de 0 à 5€ sur réservation .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
The museum curator shares her favorite pieces from the collections!
L’événement VISITE LE REGARD DE LA CONSERVATRICE Mende a été mis à jour le 2026-08-08 par 48-OT Mende
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