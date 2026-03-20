Visite Le vieux fort de Hendaye à travers ses vestiges Rue du Vieux Fort Hendaye

Visite Le vieux fort de Hendaye à travers ses vestiges

Rue du Vieux Fort Esplanade basse des Halles Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Participez à une déambulation sur les vestiges, puis profitez d’explications géopolitiques sur la construction et sur la garnison. Les démonstrations relatives aux savoir-faire utilisés pour la construction, effectuées sur la batterie basse, vous seront présentées.

Le fort que fait bâtir Louis XIV, à partir de la tour de défense palissadée élaborée par l’ingénieur Poupard est bien plus modeste que celui qu’avait imaginé l’ingénieur du roy Jacques Alleaume, lors de sa venue à Hendaye, en août 1618. Néanmoins, cette forteresse s’inscrit dans le dessein de grandeur de Louis XIV, tant pour lui que pour son peuple. La cité de Fontarabie est impressionnée et les Hendayais trouvent une paix relative… .

Rue du Vieux Fort Esplanade basse des Halles Gaztelu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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L’événement Visite Le vieux fort de Hendaye à travers ses vestiges Hendaye a été mis à jour le 2026-03-17 par Hendaye Tourisme & Commerce