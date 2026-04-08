Visite Lecture de paysage Journées nationales de la Géologie; La Font de l’arbre Orcines

Orcines

Visite Lecture de paysage Journées nationales de la Géologie;

La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-07 15:15:00

Date(s) :

2026-06-06

La Société Géologique de France souhaite mobiliser, une fois par an, l’ensemble des acteurs des Géosciences de notre territoire afin qu’ils puissent faire découvrir, la beauté et l’histoire de nos paysages ainsi que les richesses de notre Terre.

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La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

Once a year, the Geological Society of France would like to mobilize all the geoscientists in our region, so that they can help people discover the beauty and history of our landscapes, and the riches of our Earth.

L’événement Visite Lecture de paysage Journées nationales de la Géologie; Orcines a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme