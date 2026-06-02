La Séguinière

Visite L’église St-Euvert de Trémentines

La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Poussez les portes de l’église Saint-Euvert de Trémentines lors d’une visite guidée par André, responsable de l’association Histoire et Patrimoine.

De son architecture gothique à son histoire locale, l’église se raconte à travers les siècles. La visite permettra également d’accéder à une chapelle abritant deux objets témoins des Guerres de Vendée un meuble qui aurait servi d’autel clandestin pendant la Révolution, et une canne attribuée au curé Rousseau, prêtre réfractaire et premier maire de la commune.

Entre patrimoine, anecdotes et mémoire locale, une découverte surprenante au cœur de l’histoire de Trémentines !



Visite accessible PMR

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

La Séguinière 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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L’événement Visite L’église St-Euvert de Trémentines La Séguinière a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais