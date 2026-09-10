AGENDA · Brie
Visite : les anciens commerces de la grand rue, Club Ados, Brie
samedi 19 septembre 2026 · Club Ados · Brie
Informations pratiques
Visite : les anciens commerces de la grand rue Samedi 19 septembre, 14h00 Club Ados Charente
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Déambulation illustrée par des photos d’époque.
Club Ados 156 rue du Bourg 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 34 42 51 65 Stationnement libre à proximité
Déambulation illustrée par des photos d’époque.
© Christophe Ramblière
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