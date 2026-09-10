Visite : les anciens commerces de la grand rue, Club Ados, Brie

Informations pratiques

Visite : les anciens commerces de la grand rue Samedi 19 septembre, 14h00 Club Ados Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Déambulation illustrée par des photos d’époque.

Club Ados 156 rue du Bourg 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 34 42 51 65 Stationnement libre à proximité

Déambulation illustrée par des photos d’époque.

© Christophe Ramblière