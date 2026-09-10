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Visite : les anciens commerces de la grand rue, Club Ados, Brie

samedi 19 septembre 2026 · Club Ados · Brie

Visite : les anciens commerces de la grand rue, Club Ados, Brie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Club Ados
Adresse
156 rue du Bourg 16590 Brie
Ville
16590 Brie
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Visite : les anciens commerces de la grand rue Samedi 19 septembre, 14h00 Club Ados Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Déambulation illustrée par des photos d’époque.

Club Ados 156 rue du Bourg 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 34 42 51 65 Stationnement libre à proximité
Déambulation illustrée par des photos d’époque.

© Christophe Ramblière

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