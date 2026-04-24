Bédarieux

VISITE LES BAUXITES DE BÉDARIEUX SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026 9H JOURNEES DU PATRIMOINE

1 rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter les sites d’exploitations de la bauxite la mine des issarts rouge et l’arboussas.

plus de 200 mineurs ont travaillé dans le plus important bassin d’exploitation de ce minerai en france, les vestiges sont encore là, abandonnés par l’exploitant.

Samedi 19 Septembre à 9h Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Bédarieux

Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 67 35 08 79

La visite se déroulera à quelques kilomètres de Bédarieux, et vous fera découvrir les ruffes (Terres rouges typiques locale) et le passé industriel et minier du territoire.

Venez visiter les sites d’exploitations de la bauxite la mine des Issarts Rouge et l’Arboussas.

Plus de 200 mineurs ont travaillé dans le plus important bassin d’exploitation de ce minerai en France, les vestiges sont encore là, abandonnés par l’exploitant.

Samedi 19 Septembre à 9h Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Bédarieux pour un départ en co-voiturage ou en voiture individuelle

Visite gratuite, sur inscription à l’Office de Tourisme 04 67 95 08 79.

Visite organisée par l’Association Résurgences. .

1 rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and visit the bauxite mining sites: the issarts rouge and arboussas mines.

over 200 miners worked in france’s largest bauxite mining basin, and the remains are still there, abandoned by the operator.

Saturday September 19, 9am Meet at Bédarieux Tourist Office

Registration at the Tourist Office: 04 67 35 08 79

L’événement VISITE LES BAUXITES DE BÉDARIEUX SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026 9H JOURNEES DU PATRIMOINE Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB