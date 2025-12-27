Visite Les Cordiers et Bain de mer Forum de la Plage (Porte entrée salle) Le Tréport

Visite Les Cordiers et Bain de mer

Forum de la Plage (Porte entrée salle) Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 12:30:00

2026-09-13

Tarif 15€ par personne Sur réservation.

Débutant vers 1800, les Bains de mer et l’hydrothérapie à rapidement dynamisé la ville du Tréport et surtout le quartier des Cordiers. Après l’histoire des bains, nous passons à celle du Casino qui n’était pas seulement un lieu de jeu, et si le premier était en bois, le suivant sera immense et bien renommé.

La suite de la visite se fait dans les rues du quartier des Cordiers avec ses grandes particularités.

1 Km Niveau Facile 1/10. .

