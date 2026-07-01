Visite Les secrets du jardin monastique Landévennec
mercredi 8 juillet 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Visite Les secrets du jardin monastique
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-23 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20
Découvrez le jardin des simples de l’ancienne abbaye de Landévennec et plongez dans le quotidien des moines du haut Moyen Âge. Cette visite vous fera découvrir l’usage des plantes médicinales dans les soins monastiques, mais aussi l’alimentation des moines de Landévennec à travers les découvertes archéologiques réalisées sur le site. Une exploration entre botanique, histoire et archéologie, au cœur des savoirs médiévaux. .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
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English :
L’événement Visite Les secrets du jardin monastique Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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