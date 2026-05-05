Visite libre : au cœur des ateliers de la fromagerie, Fromagerie E. Graindorge, Livarot-Pays-d’Auge

Visite libre : au cœur des ateliers de la fromagerie 18 – 20 septembre Fromagerie E. Graindorge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entrez en immersion au cœur des ateliers de production et découvrez chaque étape de la fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque d’Appellation d’Origine Protégée de Normandie.

Le Village Fromager propose une visite immersive unique : à travers un couloir de galeries vitrées, entrez dans notre fromagerie et découvrez tout notre savoir-faire normand. Une visite ludique et interactive rythmée par des films.

Fromagerie E. Graindorge 42 rue du Général Leclerc, Livarot, 14140 Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie 02 31 48 20 10 http://www.graindorge.fr https://www.facebook.com/FromagerieGraindorge;https://www.linkedin.com/company/fromagerie-graindorge;https://instagram.com/fromageriegraindorge?utm_medium=copy_link Créée en 1910 par Eugène Graindorge, fabricant et affineur de Livarot, la Fromagerie E. Graindorge est une entreprise située au cœur du Pays d’Auge, en Normandie.

Entrez en immersion au cœur des ateliers de production et découvrez chaque étape de la fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque d’Appellation d’Origine Protégée de Normandie.

Le Village Fromager propose une visite immersive unique : à travers un couloir de galeries vitrées, entrez dans notre fromagerie et découvrez tout notre savoir-faire normand. Une visite ludique et interactive rythmée par des films. Parking sur place, accessible en bus depuis Lisieux.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Julien Boinard