Visite libre audioguidée, Musée des automates, Falaise

Informations pratiques

Visite libre audioguidée 19 et 20 septembre Musée des automates Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite audioguidée du Musée des Automates avec l’application WIVISITES. A l’aide de votre téléphone portable scannez le QR code pour accéder au jeu de piste.

Musée des automates Boulevard de la Libération, 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie 02 31 90 02 43 http://automates-avenue.fr

Visite audioguidée du Musée des Automates avec l’application WIVISITES. A l’aide de votre téléphone portable scannez le QR code pour accéder au jeu de piste.

©Musée des Automates de Falaise