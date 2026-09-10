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Visite libre audioguidée, Musée des automates, Falaise

samedi 19 septembre 2026 · Musée des automates · Falaise

Visite libre audioguidée, Musée des automates, Falaise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des automates
Adresse
Boulevard de la Libération, 14700 Falaise
Ville
14700 Falaise
Département
Calvados

Visite libre audioguidée 19 et 20 septembre Musée des automates Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite audioguidée du Musée des Automates avec l’application WIVISITES. A l’aide de votre téléphone portable scannez le QR code pour accéder au jeu de piste.

Musée des automates Boulevard de la Libération, 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie 02 31 90 02 43 http://automates-avenue.fr
Visite audioguidée du Musée des Automates avec l’application WIVISITES. A l’aide de votre téléphone portable scannez le QR code pour accéder au jeu de piste.

©Musée des Automates de Falaise

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