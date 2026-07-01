Visite libre : banque d’échange de recettes, Musée d’ethnographie et d’arts populaires, Honfleur

Informations pratiques

Visite libre : banque d’échange de recettes 19 et 20 septembre Musée d’ethnographie et d’arts populaires Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé rue de la Prison, dans une très belle maison en pans de bois se trouve le Musée d’Ethnographie et d’Art populaire. Des intérieurs normands reconstitués (meubles, objets, costumes, coiffes…) proposent un voyage dans le temps à la découverte des arts et traditions populaires.

Musée d’ethnographie et d’arts populaires Rue de la Prison, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891412 https://www.musees-honfleur.fr/musees-cacher3.html Maison à pans de bois du XVIe siècle.

Situé rue de la Prison, dans une très belle maison en pans de bois se trouve le Musée d’Ethnographie et d’Art populaire. Des intérieurs normands reconstitués (meubles, objets, costumes, coiffes…) à…

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