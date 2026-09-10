Visite libre Bibliothèques- Médiathèques de Metz l’Agora, Médiathèque de l’Agora, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de l'Agora · Metz
Informations pratiques
Visite libre Bibliothèques- Médiathèques de Metz l’Agora Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de l’Agora Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre.
Médiathèque de l’Agora 4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz Metz 57004 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est 03 87 55 83 00 https://agora.metz.fr/ Inauguré en octobre 2018, l’Agora est un équipement inédit et novateur à Metz, et même en France.
Dessiné par le cabinet Ropa-Architecture, ce bâtiment de 2 446 m² se distingue par son ouverture architecturale sur le quartier Metz Nord – La Patrotte, la visibilité de ses activités grâce à ses parois vitrées, sa façade à inclinaison acoustique, sans oublier son parvis accessible à toutes et tous.
Il regroupe une médiathèque (réseau des bibliothèques-médiathèques), un centre social (animé par l’association culturelle et sociale Agora – ACS Agora) et un espace numérique. L’Agora développe de grandes missions culturelles et sociales.
Le toit-terrasse, doté d’un jardin expérimental, ainsi que le cube rouge abritant une salle de création et de spectacle de 120 places, signent l’originalité esthétique de la structure.
Autre caractéristique : sa certification Haute Qualité Environnementale (HQE), qui l’inscrit dans une démarche de développement durable. Mettis ligne A, station René Cassin.
Visite libre.
©Ville de Metz
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