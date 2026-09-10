AGENDA · Metz
Visite libre de la Cathédrale de Metz, Cathédrale Saint-Étienne, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Étienne · Metz
Informations pratiques
Visite libre de la Cathédrale de Metz 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre.
Cathédrale Saint-Étienne Place d’Armes, 57000 Metz, France Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 0387755461 http://www.cathedrale-metz.fr
Visite libre.
© Ville de Metz
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