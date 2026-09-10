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Visite libre de la Cathédrale de Metz, Cathédrale Saint-Étienne, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Étienne · Metz

Visite libre de la Cathédrale de Metz, Cathédrale Saint-Étienne, Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Étienne
Adresse
Place d'Armes, 57000 Metz, France
Ville
57000 Metz
Département
Moselle

Visite libre de la Cathédrale de Metz 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre.

Cathédrale Saint-Étienne Place d’Armes, 57000 Metz, France Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 0387755461 http://www.cathedrale-metz.fr
Visite libre.

© Ville de Metz

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