Visite libre de la chapelle, Chapelle Saint-Laurent, Eu

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Laurent Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle, la vie de Saint-Laurent O’Toole contée au travers des vitraux par les bénévoles de la paroisse Saint-Michel Bresle et Yères.

Panorama remarquable sur l’embouchure de la Bresle et les Trois Villes Soeurs

Chapelle Saint-Laurent Chemin de Saint-Laurent, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

Visite libre de la chapelle, la vie de Saint-Laurent O’Toole contée au travers des vitraux par les bénévoles de la paroisse Saint-Michel Bresle et Yères.

©service patrimoine et archives de la ville d’Eu