Visite libre de la chapelle, Chapelle Saint-Laurent, Eu
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Laurent · Eu
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Laurent Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle, la vie de Saint-Laurent O’Toole contée au travers des vitraux par les bénévoles de la paroisse Saint-Michel Bresle et Yères.
Panorama remarquable sur l’embouchure de la Bresle et les Trois Villes Soeurs
Chapelle Saint-Laurent Chemin de Saint-Laurent, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie
Visite libre de la chapelle, la vie de Saint-Laurent O’Toole contée au travers des vitraux par les bénévoles de la paroisse Saint-Michel Bresle et Yères.
©service patrimoine et archives de la ville d’Eu
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