Visite libre de la Chapelle des écoles de Laroche-Saint-Cydroine, 1 Cour de la Chapelle Laroche-Saint-Cydroine 89400, Laroche-Saint-Cydroine

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle des écoles de Laroche-Saint-Cydroine 19 et 20 septembre 1 Cour de la Chapelle Laroche-Saint-Cydroine 89400 Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir cet édifice inachevé, soutenu par des colonnes en fer, compte trois nefs, mais n’a pas de sanctuaire. Ce lieu consacré abrite les reliques de Saint-Cydroine

Pour la première fois, la Chapelle des écoles de Laroche-Saint-Cydroine est ouverte lors des Journées Européennes du Patrimoine !

1 Cour de la Chapelle Laroche-Saint-Cydroine 89400 1 Cour de la Chapelle 89400 Laroche-Saint-Cydroine Laroche-Saint-Cydroine 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Cet édifice inachevé, soutenu par des colonnes en fer, compte trois nefs, mais n’a pas de sanctuaire. Ce lieu consacré abrite les reliques de Saint-Cydroine

© Daytona Goguelat