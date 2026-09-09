Visite libre de la chapelle Notre-Dame de la Garde, Chapelle Notre-Dame de la Garde, Seiches-sur-le-Loir

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de la Garde 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de la Garde Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

C’est un petit édifice de pèlerinage qui dépendait à l’origine du château du Verger. Elle fut fondée au XIVe siècle par le châtelain, Hugues Le Jan. Le comte de Cherisey, maire de Seiches de 1925 à 1942, en fit don à la commune. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1973. Abandonnée depuis plus de vingt ans, elle devait, pour être sauvée, faire l’objet de travaux importants, notamment la réfection complète de la toiture.

Chapelle Notre-Dame de la Garde 33 Rte de Matheflon, 49140 Seiches-sur-le-Loir, France Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

C’est un petit édifice de pèlerinage qui dépendait à l’origine du château du Verger. Elle fut fondée au XIVe siècle par le châtelain, Hugues Le Jan. Le comte de Cherisey, maire de Seiches de 1925 à à…

Laura Bellanger