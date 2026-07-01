Visite libre de la chapelle royale de Condat, Chapelle de Condat, Libourne

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle royale de Condat 19 et 20 septembre Chapelle de Condat Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la chapelle à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Chapelle de Condat Allée du Guesclin, 33500 Libourne Libourne 33500 Château Quinault Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.chapelledecondat.fr https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Condat Ce bâtiment néogothique avec de magnifiques décors prend place dans un cadre naturel et bucolique.

La chapelle fût vraisemblablement construite en même temps que le château de Condat, palais seigneurial des ducs d’Aquitaine vers le XIe siècle. À l’origine, elle fût une toute petite chapelle.

La chapelle possède une seule nef divisée en 5 travées par des arcades ogivales en pierre. Au point de jonction des nervures, des écussons et des fleurons d’une grande richesse sont visibles. L’arc triomphal est orné de festons chargés d’animaux fantastiques, symboles des différentes vertus et vices. Parking disponible.

Ouverture exceptionnelle de la chapelle à l’occasion des journées du Patrimoine

@diocesebordeaux