Visite libre de la Chapelle Saint Samson, Chapelle Saint-Samson, Argenton

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Saint Samson 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Samson Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la Chapelle St Samson dont la restauration est maintenant complètement achevée.

Vous pourrez admirer les façades et pignons rejointoyés, les statues polychromes restaurées, le retable entouré de ses médaillons intégralement restauré, et désormais orné d’une oeuvre de l’artiste Augustin Frison-Roche (Notre-Dame de la Mer d’Iroise).

Chapelle Saint-Samson Route touristique 29840 Landunvez Argenton 29840 Finistère Bretagne https://www.chapelleslandunvez.fr/saint-samson https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-samson-a-landunvez/100161

Venez découvrir la Chapelle St Samson dont la restauration est maintenant complètement achevée.

©ASCL