Visite libre de l’église Saint-Etienne d’Argenton, Église Saint-Etienne, Argenton

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Etienne d’Argenton 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Étienne d’Argenton, dont la façade a été restaurée.

Église Saint-Etienne 1525 Chem. du Teston, 47250 Argenton, France Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Église édifiée au XIIe siècle et entièrement restaurée au 15e ou 16e. Primitivement, elle ne devait avoir qu’une nef. Deux bas-côtés lui ont été ajoutés. La couverture en pierre est soutenue par un réseau d’arcs dont neuf clés forment les points d’intersection. Les arcs retombent sur des culs de lampe sculptés. L’abside est à cinq pans. Dans les revêtements des murs de la nef se trouve une grande quantité de petites pierres cubiques. Ces matériaux présents dans une construction du Moyen-Age, sont assurément anciens. Dans la façade s’ouvre un portail roman du XIIe siècle. Quatre grosses colonnes présentent des chapiteaux mutilés, dont un évoquait la chute d’Eve. Au-desssus de la façade s’élève, entre deux contreforts, une arcade en tiers-point qui, par sa double retraite, abrite le portail. Clocher mur à deux cloches.

Venez découvrir l’église Saint-Étienne d’Argenton, dont la façade a été restaurée.

©OTCLG