Visite libre de la citadelle de Doullens, Ancienne citadelle, Doullens

Informations pratiques

Visite libre de la citadelle de Doullens 19 et 20 septembre Ancienne citadelle Somme

Gratuit. Visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La citadelle de Doullens est la plus ancienne place fortifiée de France. Construite avant la naissance de Vauban, elle s’étend sur 33 hectares. L’ensemble de ses fortifications a été inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1978.

Ancienne citadelle 80 Chemin de Milly 80600 Doullens Doullens 80600 Somme Hauts-de-France

La citadelle de Doullens est la plus ancienne place fortifiée de France. Construite avant la naissance de Vauban, elle s’étend sur 33 hectares. L’ensemble de ses fortifications a été inscrit à des en…

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