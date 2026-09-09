Visite libre de la citadelle de Doullens, Ancienne citadelle, Doullens
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne citadelle · Doullens
Informations pratiques
Visite libre de la citadelle de Doullens 19 et 20 septembre Ancienne citadelle Somme
Gratuit. Visite libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La citadelle de Doullens est la plus ancienne place fortifiée de France. Construite avant la naissance de Vauban, elle s’étend sur 33 hectares. L’ensemble de ses fortifications a été inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1978.
Ancienne citadelle 80 Chemin de Milly 80600 Doullens Doullens 80600 Somme Hauts-de-France
La citadelle de Doullens est la plus ancienne place fortifiée de France. Construite avant la naissance de Vauban, elle s’étend sur 33 hectares. L’ensemble de ses fortifications a été inscrit à des en…
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