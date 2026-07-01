Visite libre de la collégiale, Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent, Eu

Informations pratiques

Visite libre de la collégiale 19 et 20 septembre Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du monument et de la crypte

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 place Guillaume-le-Conquérant, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 06 31 33 96 79 https://www.ville-eu.fr/la-collegiale-notre-dame-et-saint-laurent Sa construction en pierre calcaire est liée au destin de Laurent O’Toole, archevêque de Dublin à la fin du XIIe siècle. Chargé par le pape d’une mission diplomatique auprès du roi d’Angleterre en Normandie, son voyage le mène à Eu, où, malade, il meurt. Inhumé dans la petite église de l’abbaye Sainte-Marie, le légat, connu pour sa grande bonté et son rôle de pacificateur, fait l’objet d’un véritable culte de dévotion. Une grande église, abritant le collège de chanoines, est construite de 1186 à 1240, adossée à l’abbaye. Elle présente une vaste crypte pour accueillir le tombeau de l’archevêque, canonisé en 1225, et les nombreux pèlerins.

La simplicité et l’austérité du XIIe siècle du portail Ouest contraste avec la nef de 44 mètres dans laquelle le regard est porté par la verticalité des trois niveaux d’élévation, exprimée par les styles gothiques primitif et rayonnant. Illuminée par les grandes baies du dernier niveau, la nef, bordée des bas-côtés, s’ouvre sur le transept et le chœur. En 1426, l’incendie de la tour lanterne entraine d’importants travaux de restauration sur le transept et le chevet, reconstruits dans le style gothique flamboyant. Á la Révolution, l’abbaye est détruite, la vindicte révolutionnaire s’exerce sur les œuvres d’art sacré et les sépultures des comtes d’Eu. Au XIXe siècle, de grands noms de l’architecture française signent les travaux sur la nef : la réfection des voûtes de 1831 à 1839 par Legrand et entre 1864 et 1876, l’adjonction des contreforts sur les façades sud et nord par Eugène Viollet-le-Duc. La collégiale est classée au titre des monuments historiques en 1840. Au XXIe siècle, de 2019 à 2023, les couvertures et charpentes de la flèche, du chœur et des bras du transept ont été entièrement restaurés. Entrée libre sous réserves d’offices religieux

Visite libre du monument et de la crypte

©Sophie Togni-Devillers service patrimoine de la ville d’Eu