Visite libre de la collégiale de Castelnau, Collégiale de Castelnau, Castelnau-Bretenoux

Informations pratiques

Visite libre de la collégiale de Castelnau 19 et 20 septembre Collégiale de Castelnau Lot

Gratuit. Renseignements : 05.65.38.51.40.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Venez découvrir un trésor du patrimoine religieux de Castelnau, notamment son remarquable bras-reliquaire de Saint Louis.

Collégiale de Castelnau 46130 Castelnau-Bretenoux Castelnau-Bretenoux 46130 Lot Occitanie

Venez découvrir un trésor du patrimoine religieux de Castelnau, notamment son remarquable bras-reliquaire de Saint Louis.

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