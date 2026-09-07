AGENDA · Castelnau-Bretenoux
Visite libre de la collégiale de Castelnau, Collégiale de Castelnau, Castelnau-Bretenoux
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale de Castelnau · Castelnau-Bretenoux
Informations pratiques
Visite libre de la collégiale de Castelnau 19 et 20 septembre Collégiale de Castelnau Lot
Gratuit. Renseignements : 05.65.38.51.40.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Venez découvrir un trésor du patrimoine religieux de Castelnau, notamment son remarquable bras-reliquaire de Saint Louis.
Collégiale de Castelnau 46130 Castelnau-Bretenoux Castelnau-Bretenoux 46130 Lot Occitanie
Venez découvrir un trésor du patrimoine religieux de Castelnau, notamment son remarquable bras-reliquaire de Saint Louis.
©PAH