AGENDA · Castelnau-Bretenoux
Visite libre du chantier de réhabilitation du vivier de Boscau, Fontaine de Boscau, Castelnau-Bretenoux
samedi 19 septembre 2026 · Fontaine de Boscau · Castelnau-Bretenoux
Informations pratiques
Visite libre du chantier de réhabilitation du vivier de Boscau 19 et 20 septembre Fontaine de Boscau Lot
Gratuit. Renseignements : 05.65.38.51.40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Venez découvrir le chantier de réhabilitation du vivier de Boscau et les différentes étapes de sa restauration.
Fontaine de Boscau 46130 Prudhomat Castelnau-Bretenoux 46130 Lot Occitanie
Venez découvrir le chantier de réhabilitation du vivier de Boscau et les différentes étapes de sa restauration.
©mairie de Prudhomat