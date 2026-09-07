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AGENDA · Castelnau-Bretenoux

Visite libre du chantier de réhabilitation du vivier de Boscau, Fontaine de Boscau, Castelnau-Bretenoux

samedi 19 septembre 2026 · Fontaine de Boscau · Castelnau-Bretenoux

Visite libre du chantier de réhabilitation du vivier de Boscau, Fontaine de Boscau, Castelnau-Bretenoux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fontaine de Boscau
Adresse
46130 Prudhomat
Ville
46130 Castelnau-Bretenoux
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Renseignements : 05.65.38.51.40

Visite libre du chantier de réhabilitation du vivier de Boscau 19 et 20 septembre Fontaine de Boscau Lot

Gratuit. Renseignements : 05.65.38.51.40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Venez découvrir le chantier de réhabilitation du vivier de Boscau et les différentes étapes de sa restauration.

Fontaine de Boscau 46130 Prudhomat Castelnau-Bretenoux 46130 Lot Occitanie
Venez découvrir le chantier de réhabilitation du vivier de Boscau et les différentes étapes de sa restauration.

©mairie de Prudhomat

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