Visite libre du chantier de réhabilitation du vivier de Boscau, Fontaine de Boscau, Castelnau-Bretenoux

Informations pratiques

Visite libre du chantier de réhabilitation du vivier de Boscau 19 et 20 septembre Fontaine de Boscau Lot

Gratuit. Renseignements : 05.65.38.51.40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Venez découvrir le chantier de réhabilitation du vivier de Boscau et les différentes étapes de sa restauration.

Fontaine de Boscau 46130 Prudhomat Castelnau-Bretenoux 46130 Lot Occitanie

Venez découvrir le chantier de réhabilitation du vivier de Boscau et les différentes étapes de sa restauration.

©mairie de Prudhomat