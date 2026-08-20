Visite libre de la cour du château, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré

Informations pratiques

Visite libre de la cour du château 19 et 20 septembre Château des barons – Musée d’histoire de Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de la cour du château.

à rencontrer aussi :

– Les Compaignons de Braëllo vous expliquent la vie au XIIIe siècle.

– Présence de la Fondation du Patrimoine en lien avec le projet de restauration du châtelet.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chatelet-du-chateau-de-vitre/105248

Château des barons – Musée d’histoire de Vitré 5 Place du Château, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299750454 https://www.vitre.bzh/chateau-des-barons-musee-dhistoire-de-vitre [{« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chatelet-du-chateau-de-vitre/105248 »}] Le premier château fut construit à la fin du Xe siècle ou au début du siècle suivant par Riwallon le Vicaire ou le Vicomte, l’un des chevaliers du duc Geoffroi Ier ; il occupait alors l’emplacement de l’église Sainte-Croix actuelle. Un deuxième château fut édifié au milieu du XIe siècle par son fils Robert Ier sur le site actuel. Il se composait d’un simple donjon et fut remplacé, au début du XIIIe siècle, par une forteresse beaucoup plus étendue, de forme triangulaire. Il en reste quelques courtines et la base de la tour au Véel. Cette forteresse fut elle-même reconstruite sur le même plan au XIVe et au XVe siècles.

Visite libre de la cour du château

©Ville de Vitré