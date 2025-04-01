Visite libre de la Lieutenance, La Lieutenance, Honfleur

Informations pratiques

Visite libre de la Lieutenance 19 et 20 septembre La Lieutenance Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Lieutenance raconte l’histoire de la ville, de ses marins et de son architecture.

Venez découvrir l’exposition du centre d’interprétation du patrimoine maritime.

Visite à faire en famille, parcours ludique et immersif grâce à de nombreux dispostifs variés : projections, reconstitutions virtuelles, jeux de manipulation, maquettes tactiles…

La Lieutenance Quai de la Quarantaine, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0261671160 https://www.ville-honfleur.com/culture/la-lieutenance Cet édifice remarquable est l’un des derniers vestiges des fortifications du port. Honfleur est un port fortifié au XIVe siècle, entouré de remparts et de fossés alimentés par la mer. L’ouvrage primitif de la Lieutenance, la porte de Caen, est une des entrées de la ville close.

À la fin du XVIIe siècle, un logement est aménagé pour le lieutenant du roi, l’édifice prend ainsi le nom de Lieutenance. Une partie des fortifications est supprimée pour réaliser le Vieux Bassin. Les traces de ces arrachements sur le bâtiment sont toujours visibles.

Au XIXe siècle, la Lieutenance devient le lieu d’administration et de gestion des affaires portuaires.

La Lieutenance, entièrement restaurée entre 2015 et 2022, accueille à présent un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine maritime et une résidence d’artistes.

Ce nouvel équipement mène des actions en faveur de la valorisation du patrimoine, de la médiation et de la sensibilisation architecturale et artistique des publics. Il permet aussi de soutenir la création et les artistes, d’encourager les pratiques et les échanges artistiques avec les habitants du territoire.

La Lieutenance raconte l’histoire de la ville, de ses marins et de son architecture.

François Louchet