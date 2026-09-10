Visite libre de la Maison de la chauve-souris, Maison de la Chauve-souris, Kernascléden

Informations pratiques

Visite libre de la Maison de la chauve-souris 19 et 20 septembre Maison de la Chauve-souris Morbihan

Durée : 45 min à 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir un animal étonnant via une muséographie interactive et observer la colonie de Grands Rhinolophes qui gîte dans les combles de l’église de Kernascleden.

Maison de la Chauve-souris 1 place de l’eglise 56540,Kernascléden Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne 0297282631 http://www.maisondelachauvesouris.com https://www.facebook.com/Maison-de-la-Chauve-souris-Association-Amikiro-632321490160083/?fref=ts « La Maison de la Chauve-souris, est le seul écomusée en France dédié aux demoiselles de la nuit. Découvrez sur 300 m2, une scénographie moderne et insolite pour toute la famille. »

Visite libre de la Maison de la Chauve-souris

©amikiro